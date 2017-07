Tödlicher Unfall in der Eifel: Auto prallt gegen Lkw

Kall/Monschau.

Auf der Bundesstraße 266 in der Eifel ist am Donnerstagmorgenbei einem schweren Unfall ein Autofahrer aus Monschau ums Leben gekommen. Er war in einer Kurve bei Kall-Anstois zwischen Mechernich und Gemünd in den Gegenverkehr geraten mit einem entgegenkommenden Lkw zusammengestoßen.