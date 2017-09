Kesternich/Simmerath.

Unzählige Zelluloid-Bälle flogen über die grünen Tische, Anfeuerungsrufe waren durch die Halle zu hören und der Schweiß tropfte ununterbrochen auf den Boden: So ging es am vergangenen Wochenende in der Simmerather Dreifachhalle zu, als die Tischtennisabteilung des TSV Kesternich die Kreismeisterschaften des Kreises Aachen ausrichtete.