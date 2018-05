Eifel - Tiefdunkle Wolkenmassen und leuchtender Regenbogen

Eifel.

Die Ruhe vor dem Sturm: Auch in der Eifel haben sich seit dem vergangenen Wochenende geradezu tropische Wetterverhältnisse eingestellt. Schwüle und labile Luftmassen sind verantwortlich für die Turbulenzen, die am Montag eine Pause einlegten, sich aber am Dienstag um so heftiger fortsetzten.