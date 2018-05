Roetgen.

Die Roetgener St. Hubertus-Schützenbrüderschaft, die in diesem Jahr ihr 125-jähriges Bestehen feiert, hat einen neuen König. Viele Mitglieder der Bruderschaft waren an Christi Himmelfahrt zum Schützenfest am Fußballplatz gekommen, um einen Schülerprinzen, eine Jungschützenprinzessin und einen Schützenkönig zu ermitteln.