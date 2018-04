Die Europäische Wasserrahmenrichtlinie

Im Jahr 2000 ist die „Richtlinie 2000/60/EG zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik”, kurz Wasserrahmenrichtlinie (WRRL), in Kraft getreten. Die Gewässerschutzpolitik und Wasserwirtschaft in Europa wird damit für mehr als 20 Jahre neu ausgerichtet.

Wichtigstes Ziel ist es, europaweit die Qualität der Oberflächengewässer und des Grundwassers deutlich zu verbessern. Innerhalb von maximal drei Bewirtschaftungszeiträumen, 2009 bis 2015, 2016 bis 2021 und 2022 bis 2027, soll der gute ökologische und chemische Zustand der Gewässer und des Grundwassers hergestellt werden.

Die Fischer etwa des Rursees befürchten eine Einschränkung, was das Angeln angeht, zudem eine Schieflage innerhalb der EU. Während in Slowenien zunehmend Wasserkraftwerke, also Fischbarrieren, gebaut würden, merken die Angler an, würden in Deutschland für große Investitionssummen etwa Bachverrohrungen rückgebaut.