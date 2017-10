Theaterfreunde Eicherscheid spielen Dreiakter „Unter Bademänteln“

Eicherscheid. Im Wellnesshotel „Zum Rosa Rüssel“ wird zur Kurschatten-Jagd geblasen. Eigentlich will der prollige Bruno sich nur brav erholen, aber als seine misstrauische Ehefrau ihm nachspioniert, ist es Essig mit der Entspannung.

Statt Fango-Packungen gibt es Eifersuchtsdramen, im Hotelfoyer dreht sich das Liebeskarussell, und Hotelchef Hellmuth ist bald einem Nervenzusammenbruch nahe.

Was hat er sich da nur für absurde Gäste in sein ehrenwertes Haus geholt? Eine Gräfin die sich „doubeln“ lässt, zwei Italiener von der Mafia, eine männermordende Trinkerin, und dann wird auch noch ein wertvolles Collier gestohlen. Gut, dass es Kommissar Brutalsky mit dem erotischen Schnurrbart gibt! Aber wird er den mysteriösen Hoteldieb tatsächlich entlarven können? Oder versinkt das „Rosa Rüssel“ jetzt endgültig im Chaos?

Die zehn Laiendarsteller der Theaterfreunde Eicherscheid proben in diesen Wochen eifrig, während parallel fleißig am veränderten Bühnenbild gebastelt wird. Wer sich die spaßige Kriminal-Komödie nicht entgehen lassen will, kann sich ab Samstag, 14. Oktober, Eintrittskarten (6 Euro) im Eicherscheider Konsum sichern.

Aufgeführt wird „Unter Bademänteln – eine Posse in Plüschpantoffeln“ am Freitag, 10., und Samstag, 11. November, jeweils um 20 Uhr sowie am Sonntag, 12. November, um 14 und 18 Uhr in der Tenne. Einlass ist stets eine Stunde zuvor. Eicherscheider Landfrauen erhalten gegen Vorlage ihres Gutscheins freien Eintritt, müssen sich aber auch ein Ticket besorgen.