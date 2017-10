„The Stitchmachines“ zu Gast in Joe‘s Garage in Lammersdorf

Lammersdorf. „The Stitchmachines“ machen am kommenden Samstag, 14. Oktober, Station in Lammersdorf. Die Rockband aus Düren ist zu Gast in Joe‘s Garage. Einlass ist ab 19 Uhr; das Konzert beginnt um 21 Uhr. Die Band um den Leadvocal und Frontman John Lee Schmitz ist eine feste Größe in der Region, wenn es um gute Rockmusik geht.

Christoph Polis an der Leadgitarre, Robin Grobusch an der Rhytmusgitarre sowie Christian Linzenich an den Drums und Nicolas Freches am Bass machen ihre Show für alle, die gute Rockmusik lieben. Die Setlist reicht von englischen bis deutschen Songs, über eigene Produktionen bis hin zu Coverversionen. Der Eintrittspreis für das Konzert in Lammersdorf beträgt 5 Euro.