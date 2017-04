Tenne feiert 20. Geburtstag

Eicherscheid. Die Tenne in Eicherscheid feiert ihren 20. Geburtstag. Aus diesem Anlass zeigt Winfried Löhrer am Freitag, 21. April, um 19 Uhr einen Film vom Bau der Tenne 1996/1997. An diesem Abend sind die Getränke zu Preisen wie vor 20 Jahren zu haben und kosten nur 50 Cent. Der Eintritt ist frei.

Die „Eecher Naat op Kölsche Art“ findet am Samstag, 17. Juni, statt. Zu Gast sind die Kölschen Bands „Cat Ballou“ und die „Domstürmer“ sowie die Eicherscheider Tanzgruppe „Baccaras“ und DJ Walter Offermann. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ab 19.30 Uhr.

Eintrittskarten sind im Vorverkauf für 25 Euro erhältlich ab dem 13. April im Nahkauf in Eicherscheid und in der Sparkasse Simmerath, an der Abendkasse werden die Karten, soweit noch vorhanden, 28 Euro kosten.

Der Festabend der vier Träger-Vereine findet am Freitag, 30. Juni, um 20 Uhr in der Tenne statt.