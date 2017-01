Rurberg.

Das wie im jeden Jahr wieder aufs Neue am besten gehütete Geheimnis am Rursee ist gelüftet: In den beiden Rurseeorten Rurberg und Woffelsbach herrscht mit Prinz Erich I. (Obst) und Prinzessin Claudia II. ein neues Prinzenpaar über das närrische Volk der Kiescheflitscher.