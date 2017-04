Techno-Party in der Tenne: K.o.-Tropfen?

Eicherscheid.

Nachdem drei heranwachsende Mädchen (16, 17 und 18 Jahre alt) während des Besuches einer Techno-Party in der Tenne in Eicherscheid über Übelkeit, Erbrechen und Schwindel klagten und in ein Krankenhaus eingeliefert werden mussten, ermittelt nun die Aachener Kripo.