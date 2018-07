Schwammenauel.

Am Staubecken Heimbach unterhalb der Rurtalsperre ist es in der Regel sehr ruhig. Dumpfe, monotone Geräusche dringen hintergründig aus den Kraftwerkgebäuden, ansonsten ist alles still. Die Lage änderte sich jetzt schlagartig. Plötzlich wurde der sonst so stille Platz zum Mekka von Technik- und Naturfreaks.