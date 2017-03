Tausch- und Kaufbörse für Regio-Literatur

Rollesbroich. Der Verein für Heimatgeschichte Rollesbroich und der Geschichtsverein des Monschauer Landes veranstalten erstmals gemeinsam eine Tausch- und Kaufbörse für Regionalliteratur in Rollesbroich.

Im Pfarrheim in Rollesbroich an der Dürener Straße neben der Pfarrkirche am heutigen Samstag, 25. März, von 14.30 bis 17 Uhr. Es wird kein Eintritt verlangt, jeder kann seine Bestände kostenlos anbieten. Für Bewirtung mit Kaffee und Kuchen ist gesorgt. Wer als Anbieter teilnehmen möchte, kann ab 13.30 Uhr im Pfarrheim seine Tauschobjekte aufbauen. Einlass für Besucher ist dann um 14.30 Uhr.

Buch von Pfarrer Arens

Es kann auch das im letzten Jahr erschienene und von Pfarrer Herbert Arens verfasste Buch „Die katholische Kirche im Monschauer Land – Von den Anfängen bis zur Gegenwart“ erworben werden.

Die jährlich im Herbst stattfindende Monschauer Tausch- und Kaufbörse wird weiterhin durchgeführt.