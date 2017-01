Simmerath.

Die Tanzwerkstatt Simmerath in der Einsteinstraße 7 in Rollesbroich bietet ein vielseitiges Tanzprogramm für Kinder und Jugendliche an. Ab einem Alter von zweieinhalb Jahren kann sich dort tänzerisch kreativ ausgetobt werden. Es geht um Spaß an der Bewegung und darum, etwas für sein Körperbewusstsein und die Gesundheit zu tun.