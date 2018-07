Rollesbroich - Tanzwerkstatt bringt Trophäen mit

Rollesbroich. Die Erfolgsserie der Formationen, Kleingruppe, Duos und Solos der Tanzwerkstatt Simmerath reißt nicht ab. Beim letzten Sommerturnier holten die TänzerInnen der Tanzwerkstatt zwei Pokale und elf Medaillen.

Der Turnieranbieter DTHO (Hip-Hop) bat am Samstag, 30. Juni, und Sonntag, 1. Juli, auf die Tanzfläche in Mülheim an der Ruhr. Die Kids-Formation „Rebellution F“ (Alter zehn bis zwölf 12 Jahre, Trainerinnen Nina Wunderlich und Kathi Döpp) tanzte am Samstag was das Zeug hielt und nahm einen Pokal für den dritten Platz in der A-Reihe mit nach Hause.

Erste Teilnahme, zweiter Platz

Zum ersten Mal am Start waren Hannah Masloh und Hannes Hartmann. Als Duo traten sie bei den „Minikids“ (bis neun Jahre) an und holten sich den zweiten Platz. Ebenfalls zum ersten Mal am Start war das Duo Luzie Nowak und Johanna von Ameln, die sich in der Kids-Klasse (zehn bis zwölf Jahre) den zweiten Platz holten.

Nach einem ersten aufregenden Turniertag ging es am Sonntag in die zweite Runde. Die Formation „CR Company“ (Juniors 2, Alter 13 bis 16 Jahre, Trainerin Rebecca Unger) landete mit ihrer Hip-Hop-Choreographie auf einem guten fünften Platz. Einige Tänzer der Formation „CR Company“ traten auch als Duo an. So konnten Luisa Bell und Annika Linzenmeier bei den Juniors 2 (bis 16 Jahre) einen dritten Platz in der B-Reihe für sich verbuchen, Kira Nussbaum und Corinna Offermann einen zweiten Platz in der C-Reihe und Vanessa Witt-Huppertz mit Marcel Boyn einen dritten Platz, ebenfalls in der C-Reihe.

Auch die Kleingruppe „Golden Feet“ (Luisa Bell, Marcel Boyn, Leya Frada, Kira Nussbaum und Chiara Uellendahl) ging nicht leer aus. Sie holte den dritten Platz.

Nach Teilnahme in Formation, Duo und Kleingruppe trat Kira Nussbaum auch noch im Solo an und tanzte sich auf einen sehr guten fünften Platz.

Viele Mamas und Papas waren an diesem Wochenende mit dabei, aber nicht nur zum Zuschauen und anfeuern, sondern auch zum Tanzen. Die Ü30 Formation „N‘Joy“ ging nämlich ebenfalls an den Start und holte sich den Vizemeister-Titel. Die 16 Damen und ein Herr holten sich für ihre Darbietung den zweiten Platz. „Die Gruppe ist einfach nur toll. Es macht so viel Spaß, mit ihnen zu trainieren, weil sie immer motiviert sind und sehr ehrgeizig. Es wird viel gelacht – meist über sich selber“, so Rebecca Unger lachend, die Trainerin der Ü30 Formation.

Susanne Kreitz und Daniela Schnackers (Tänzerinnen der Ü30) traten zudem als Duo an und holten sich auch dort den zweiten Platz. Dinah Weimbs und Lena Zisowsky holten sich bei den „Adults“ (Königsklasse, ab 18 Jahre) einen guten sechsten Platz.

Jetzt gehen die Tänzerinnen und Tänzer der Tanzwerkstatt erst einmal in die Sommerpause. Trainiert wird trotzdem fleißig. Die nächsten Turniere stehen im September und November an. Wer einige Tänzer in Aktion sehen möchte, kann dies am 26. Juli ab ca. 20 Uhr bei „Rursee in Flammen“.