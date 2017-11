Tanzclub Dash aus Imgenbroich fährt zu den „European Masters“

Imgenbroich. Nach einem Jahr Vorbereitung ist es am kommenden Samstag, 11. November, wieder so weit: 179 Nordeifeler machen sich auf den Weg nach Ludwigshafen. Dort findet die Meisterschaft „European Masters“ im Videoclipdancing statt und wie jedes Jahr ist der Tanzclub Dash aus Imgenbroich dort stark vertreten.

Die fünf Formationen „Dance to Be“ (Minikids), „Funtastic“ (Kids), „Made to Move“ (Junioren 1), „Aspire“ (Junioren 2) und „Better Your Best“ (Adults) treten in allen Altersklassen und hier gegen die bereits im Frühjahr ausgewählten besten Tänzerinnen und Tänzer Deutschlands an.

Am Montag fand in der Aula des St.-Michael-Gymnasiums die Generalprobe statt, die wieder unzählige Zuschauer anlockte. Auch wenn die Generalprobe bereits ein voller Erfolg war, so heißt es trotzdem am Samstag Daumen drücken für die talentierten Vertreterinnen und Vertreter der Nordeifel. Weitere Informationen unter: www.dashev.de.