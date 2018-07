Nordeifel.

Seit Wochen hält der Sommer in der Nordeifel Einzug. Den letzten nennenswerten Regen gab es Anfang Juni. In Roetgen fährt der Bauhof alle zwei Tage mit einem 3000-Liter-Fass durch die Gemeinde und bewässert die Beete. Auch die Bauhöfe in Simmerath und Monschau sorgen bei Bedarf für die Versorgung des Grüns.