Tag des offenen Denkmals: Exklusiver Einblick ins alte Truppenkino

Eifel.

„Macht und Pracht“ lautet das bundesweite Motto des „Tags des offenen Denkmals“ am Sonntag, 10. September. Und wo passt dieses Motto besser, als an der ehemaligen NS-Ordensburg Vogelsang? Am „Tag des offenen Denkmals“ erhalten Besucher Einblick in sonst verschlossene Bereiche. Vogelsang IP hat sich dazu etwas Besonderes einfallen lassen.