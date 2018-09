Ternell - Tag der offenen Tür im Haus Ternell

Ternell.

Zum alljährlichen Tag der offenen Tür lädt das Haus Ternell am Sonntag, 9. September, von 11 bis 18 Uhr, ein. Diese Veranstaltung hat sich in den vergangenen Jahren aufgrund seines vielfältigen Angebots für Groß und Klein als ein beliebtes Tagesausflugsziel etabliert. Und natürlich erwarten die Besucher auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Mitmach-Aktionen sowie Info- und Verkaufsstände.