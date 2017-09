Konzen.

Die Erwartungshaltung, die die Freiwillige Feuerwehr der Löschgruppe Konzen an die Resonanz beim diesjährigen Tag der offenen Tür am und im Gerätehaus am Himo gesetzt hatte, wurde mehr als übertroffen. Grund dafür war sicherlich auch die Tatsache, dass die Besucher des Monschauer Wirtschaftstages die Gelegenheit zu einer Stippvisite bei der Konzener Wehr nutzten.