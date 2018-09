Roetgen - Tag der Lokalpresse: Diskutieren Sie mit uns!

Roetgen. Wo beginnt eigentlich die Eifel? Und wo hört Aachen auf? Diese Fragen mögen für viele Menschen in der Städteregion rein theoretischer Natur sein. Wohnt man allerdings in Roetgen, entscheiden diese Fragen darüber, wie man seine Heimat wahrnimmt.

Als Zuzugsort hat sich die Gemeinde, nur 15 Kilometer von Aachen und 20 Kilometer vom Nationalpark Eifel entfernt gelegen, in den zurückliegenden 50 Jahren neu definiert. Und die Frage, wie viel Aachen die Gemeinde Roetgen verträgt, ist seit dieser Zeit eine der existenziellen Fragen überhaupt geworden.

Die Gemeinde Roetgen umfasst ein Gebiet von 40 Quadratkilometern. Die außerordentliche Beliebtheit als Wohnort macht die Entwicklung der Einwohnerzahlen deutlich: 1970 waren es 4800 Einwohner, heute sind es 8500.

Wer in Roetgen lebt, umweht von einem Hauch Eifel, fühlt sich im Gegensatz zu einem Kalterherberger oder Eicherscheider noch lange nicht als Roetgener, denn für die meisten Neubürger wird ihre Entscheidung für den neuen Wohnort Roetgen von alltagstauglichen Erwägungen geleitet.

Die Grundstücke sind gegenüber denen in den Stadtrandgebieten noch finanziell erschwinglich, der Weg zur Arbeit bleibt überschaubar und die Vorzüge des Landlebens sind nicht von der Hand zu weisen, auch wenn es in Roetgen nicht ungewöhnlich ist, seine Nachbarn nicht zu kennen.

Man kann es drehen und wenden wie man will: Es existiert zwar ein gesunder Kern der Urbevölkerung, aber mit einem echten dörflichen Charakter kann Roetgen, das Tor zur Eifel, dennoch nicht punkten. Auch die wie Pilze aus dem Boden schießenden kapitalen und teils wuchtigen Neubauten, die das anhaltende Bedürfnis nach Wohnraum bedienen, haben nur noch wenig mit der idealisierten Vorstellung von dörflicher Idylle gemein.

Wie also muss sich Roetgen in den kommenden Jahren entwickeln, damit sich die ureifeler Bevölkerung und die Zugezogenen wohlfühlen können?

Diese Frage soll das zentrale Thema beim Tag der Lokalpresse des Deutschen Journalisten Verbands (DJV) und des Zeitungsverlags Aachen sein. Am Donnerstag, 6. September, werden die Lokalredaktion von Eifeler Nachrichten und Eifeler Zeitung und Vertreter des DJV den ganzen Tag in Roetgen präsent sein. Sie stellen Schülerinnen und Schülern den Beruf des Journalisten vor und diskutieren mit jungen Menschen darüber, was lokale Medien leisten können und was sie leisten müssen. Abends ab 19.30 Uhr findet im Bürgersaal Roetgen eine Diskussionsveranstaltung statt, bei der erörtert werden soll, wie sich Roetgen in den nächsten Jahren entwickeln soll.

Den Einstieg in die Unterhaltung soll ein Podium mit Rolf Wilden vom Heimat- und Geschichtsverein Roetgen, Silvia Bourceau und Bürgermeister Jorma Klauss bilden. Hubert vom Venn vom DJV und Redakteur René Benden werden die Veranstaltung moderieren. Diskutieren Sie mit!