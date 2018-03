Rott.

Mit zwei guten Leistungen ist der Nordeifeler Landesligist, SV Rott, in den zweiten Saisonabschnitt gestartet. In der Meisterschaftsrunde landeten die Rot-Weißen den eminent wichtigen 2:0-Sieg in der Nachholpartie gegen Viktoria Glesch-Paffendorf, drei Tage später lieferten sie eine Glanzleistung im Viertelfinale des FVM-Pokals gegen den Regionalligisten Alemannia Aachen ab.