Rott.

Am vergangenen Sonntag startete der Aufsteiger in die Landesliga SV Rott mit der Vorbereitung auf die neue Saison. Trainer Mirko Braun, der maßgeblichen Anteil am direkten Wiederaufstieg hatte, geht in die zweite Saison mit den Rot-Weißen und erwartet auch durch die vier Aachener Derbys eine interessante und spannende Spielzeit.