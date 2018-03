SV Rott erkämpft einen Punkt gegen Eilendorf Von: kk

Rott. Mirko Braun, der Trainer des SV Rott, verteilte nach dem 2:2 am vergangenen Spieltag gegen Schwarz Weiß Nierfeld nur lobende Worte an seine Jungs: „Super, was die Mannschaft in der letzten Viertelstunde in Unterzahl noch geleistet hat“.