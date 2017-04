SV Kalterherberg reist zum Abstiegsduell Letzte Aktualisierung: 12. April 2017, 12:45 Uhr

Nordeifel. Begradigung der Tabelle ist am Donnerstagabend in der Aachener Kreisliga B2 angesagt. Die interessanteste Nachholbegegnung wird am Eschweiler Wetterschacht über die Bühne gehen, wo der FV den SV Kalterherberg zum Kellerduell erwartet.