Nordeifel - Sturmtief „Burglind” hält die Feuerwehren der Nordeifel in Atem

Nordeifel.

Das Sturmtief „Burglind” hat auch in der Nordeifel Schäden hinterlassen und die Feuerwehr in Atem gehalten. Umgestürzte Bäume, herabgefallene Äste, verstopfte Bäche, umherfliegende Mülltonnen, Baustellenschilder und Verkehrszeichen sorgten für zahlreiche Einsätze. Bis 9.30 Uhr mussten die Feuerwehren in der Nordeifel insgesamt 38 Mal ausrücken. Verletzt wurde niemand.