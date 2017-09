Raffelsbrand.

Vier Windenergieanlagen mit Nabenhöhen zwischen 65 und 98 Meter befinden sich am Standort Raffelsbrand. Hier liegen die landwirtschaftlichen Gehöfte weit auseinander, und die meisten Betriebe sind als Anteilsnehmer am Windpark beteiligt. Otto Theißen (63), der mit seinem Hof am Rande der Siedlung liegt, verfolgt dagegen mit Unterstützung seines Rechtsanwaltes ein anderes Ziel.