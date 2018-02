Nordeifel.

Um ein Blasinstrument zu lernen und in einer Gruppe zu spielen, hat man in der Eifel eine große Auswahl. Fast jedes Dorf hat eine eigene Musikvereinigung oder ein Trommler und Pfeiferkorps, dazu kommen diverse Blasorchester und Bands. Bei den Streichern wird es schon schwieriger: nur ein Verein in der Nordeifel bietet Unterricht für diese Instrumente an.