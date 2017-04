Vom 5. bis 7. Mai ein buntes Treiben

Das Street Food-Festival in Roetgen zwischen Schule und Wervicq-Platz findet vom 5. bis 7. Mai statt. Am Freitag, 5. Mai ist der Markt von 14 bis 22 Uhr geöffnet, am Samstag, 6. Mai, von 11 bis 22 Uhr und am Sonntag, 7. Mai, von 11 bis 20 Uhr. Ausreichend Sitzplätze (bei schönem Wetter auch Liegestühle) stehen auf dem Veranstaltungsgelände bereit. An den drei Tagen können die Besucher auch in sogenannte HotRods“ einsteigen. Die nach historischen Rennwagen gestalteten Mini-Boliden gelten als Pioniere des Drag Racings. Man kann die schicken Kleinautos bestaunen oder auch einer 30-minütigen Rundfahrt (25 Euro) starten.