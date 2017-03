Streckenposten für Dreitage-Radrennen

Monschau. Das schwerste Dreitage-Radrennen Belgiens kommt bereits zum zehnten Mal durch das Stadtgebiet Monschau.

Am Samstag, 20. Mai, startet das „Triptyque Ardennais“ um 13 Uhr in Eupen, ab etwa 14.05 Uhr erreicht das rund 200-köpfige Fahrerfeld den alten Grenzübergang in Kalterherberg (Bahnhofstraße). Nach der Passage von Kalterherberg, Höfen und Wahlerscheid erreicht der Tross gegen 14.30 Uhr wieder belgisches Terrain.

Zahlreiche Helfer der ortsansässigen Sportvereine TV Kalterherberg, MSC und TV Höfen haben wiederum ihre Unterstützung zugesagt. Dennoch werden für die Streckenbetreuung noch weitere sportinteressierte Streckenposten benötigt. Die eingesetzten Personen müssen mindestens 16 Jahre alt sein. Der Einsatz erfolgt zwischen ca. 13.35 Uhr und 14.30 Uhr, je nach Einsatzstelle.

Wer bei diesem traditionsreichen Radrennen als Streckenposten mitmachen möchte, meldet sich umgehend bei der Stadt Monschau, Telefon 02472/81242, Mail: udo.prick@stadt.monschau.de