Straßenreinigung in Roetgen

Roetgen. Im Gemeindegebiet Roetgen werden am Dienstag, 28., und Mittwoch, 29. November, die Straßen gereinigt.

Betroffen sind in Roetgen: Brandstraße (Hauptstraße bis Müllergasse, rechte Seite), Bundesstraße, Faulenbruchstraße, Grünepleistraße (B 258 bis Neustraße), Hauptstraße, Jennepeterstraße, Neustraße bis Einmündung Grünepleistraße, Raerener Straße, Rosentalstraße, Lammerskreuzstraße.

In der Lammerskreuzstraße und im Teil der Hauptstraße (Höhe Privatschule) gibt ein befristetes Halteverbot. In Rott sind Quirinusstraße und Roetgener Straße betroffen, in Mulartshütte Hahner Straße, Vichtbachstraße und Zweifaller Straße.

Die Gemeinde bittet, Fahrzeuge in den genannten Bereichen nicht am Gehwegrand zu parken und die zu reinigenden Flächen frei zu halten.