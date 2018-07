Eifel - Steve-Mandel-Band setzt am Freitag die Musikwoche fort

Eifel. Die Monschauer Musikwoche beginnt am Donnerstagabend bei schönstem Sommerwetter auf der Rurbrücke mit Blas- und Salonmusik. Am Freitag, 20. Juli, geht es dort rockig weiter, wenn die Steve-Mandel-Band ihren Auftritt hat.

Ab 20 Uhr werden Steve Mandel und seine Band open air zu sehen und hören sein. Sie freuen sich darauf, vielen Musikbegeisterten einen schönen Abend mit englischen Rock-, Pop- und Bluesklassikern von den Beatles bis heute zu bereiten. Der Eintritt ist frei.

Einen weiteren Auftritt hat die Band noch in diesem Monat: Am Samstag, 28. Juli, spielt die Steve-Mandel-Band im Bodega in Imgenbroich. Beginn ist auch hier um 20 Uhr, der Eintritt kostet 5 Euro.