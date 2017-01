Sternsinger sind in Rott unterwegs Letzte Aktualisierung: 4. Januar 2017, 11:27 Uhr

Rott. „Die Sternsinger kommen!“ heißt es vom 7. bis zum 14. Januar in der Pfarrei St. Antonius. Mit dem Kreidezeichen „20C+M+B17“ bringen die Mädchen und Jungen in den Gewändern der Heiligen Drei Könige den Segen „Christus segne dieses Haus“ zu den Menschen in Rott und sammeln für notleidende Kinder in aller Welt.