Sternsinger sammeln in Simmerath über 5400 Euro für notleidende Kinder

Simmerath.

Die Sternsingeraktion 2017 in Simmerath erbrachte das stolze Sammelergebnis von 5468 Euro. Nach dem Aussendungsgottesdienst zogen 61 Kinder los, eingeteilt in 14 Gruppen, und brachten den Segen in jedes Haus. Auch Nässe und Kälte ließen die Simmerather Sternsinger nicht von ihrer Mission abbringen.