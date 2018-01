Rott - Sternsinger aus St. Antonius Rott sind ein Segen

Rott. Prächtige Gewänder, funkelnde Kronen und leuchtende Sterne: Von Samstag, 6. Januar, bis Samstag, 13. Januar, sind die Sternsinger der Pfarrei St. Antonius wieder in den Straßen von Rott unterwegs.

Mit dem Kreidezeichen „20C+M+B+18“ bringen die Mädchen und Jungen in den Gewändern der Heiligen Drei Könige den Segen „Christus segne dieses Haus“ zu den Menschen, sammeln für benachteiligte Kinder in aller Welt und werden damit selbst zu einem Segen.

Der Aussendungsgottesdienst wird am 6. Januar um 10.30 Uhr in der Pfarrkirche gefeiert, dazu sind alle eingeladen.

„Segen bringen, Segen sein. Gemeinsam gegen Kinderarbeit – in Indien und weltweit!“ heißt das Leitwort der 60. Aktion Dreikönigssingen, das Beispielland ist Indien. 1959 wurde die Aktion erstmals gestartet. Inzwischen ist das Dreikönigssingen die weltweit größte Solidaritätsaktion, bei der sich Kinder für Kinder in Not engagieren.

Mehr als eine Milliarde Euro sammelten die Sternsinger seit dem Aktionsstart, mehr als 71.700 Projekte für benachteiligte Kinder in Afrika, Lateinamerika, Asien, Ozeanien und Osteuropa wurden in dieser Zeit unterstützt. Die Aktion wird getragen vom Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ und vom Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ).