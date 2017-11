Erkenntnisse in einem Buch veröffentlicht

In einer vor Jahresfrist erschienenen Buchveröffentlichung fasst die Autorin Resi Röder ihre Erkenntnisse zu den rätselhaften Steinen im Raum Simmerath zusammen. Das Buch „Alte Steinsetzungen in Simmerath/Monschau“ von Resi Röder ist im Selbstverlag (Books on Demand) erschienen. Es ist überall im Buchhandel erhältlich und kostet 19,90 Euro. Es umfasst 101 Seiten und enthält zudem zahlreiche Abbildungen.

Angereichert wird das Buch, das die Fundorte der einzelnen Steinsetzungen exakt lokalisiert, mit einigen Legenden und Anekdoten aus der Eifel sowie persönlichen Erlebnissen der Autorin.