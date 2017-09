Imgenbroich.

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zwei wertvolle Scheiben an der Katholischen Pfarrkirche Sankt Josef in Imgenbroich, Trierer Straße, mutwillig zerstört. Dazu nahmen die Vandalen zwei faustgroße Kieselsteine von einem Steinhaufen auf dem Nachbargrundstück an der Schulstraße und schleuderten diese offensichtlich mit großer Gewalt gegen die bleiverglasten Scheiben.