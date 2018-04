Kall-Steinfeld - Stefan Aust trägt bei Lit.Eifel-Lesung in Steinfeld vor

Kall-Steinfeld.

Stefan Aust, 14 Jahre Chefredakteur des Nachrichtenmagazins „Der Spiegel“, Gründer von „Spiegel TV“ und seit 2014 Herausgeber der Tageszeitung „Die Welt“, wird am Montag, 23. April, 19.30 Uhr, in der Aula des Hermann-Josef-Kollegs in Steinfeld aus seinem Werk „Der Baader-Meinhof-Komplex“ lesen.