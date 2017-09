Rurberg.

Ein großes Aufgebot hatte die Stawag am Sonntag in Rurberg aufgefahren. Der regionale Energieversorger aus Aachen hatte ins Rurseezentrum zu einem Thementag rund um die Elektromobilität eingeladen. Eine Vielzahl von farblich auffälligen E-Autos in leuchtendem Orange fielen ins Auge, aber auch das Bühnenprogramm konnte sich sehen lassen.