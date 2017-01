Statistik der Arbeitsagentur: Noch 541 Stellen frei Letzte Aktualisierung: 31. Januar 2017, 12:53 Uhr

Nordeifel. „Der Arbeitsmarkt ist gut in das neue Jahr gestartet. Die Zahl der arbeitslosen Menschen ist im Januar allein aus jahreszeitlichen Gründen gestiegen. Saisonbereinigt gab es einen Rückgang“, sagte der Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit (BA), Frank-Jürgen Weise, anlässlich der monatlichen Pressekonferenz am Dienstag in Nürnberg.