Start der Kester Lehmschwalbe in den Karneval

Kesternich. Die KG Kester Lehmschwalbe 1952 e.V. startet in den Karneval. Der Kartenvorverkauf findet am Sonntag, 22. Januar, ab 11 Uhr in der Gaststätte Bierkutsche statt.

Ab Montag, 23. Januar, dann in der Sparkasse Kesternich oder per E-Mail: karten@kester-lehmschwalbe.de.

Die Kostümsitzung mit Prinzenproklamation findet am Samstag, 4. Februar, ab 19.11 Uhr, statt. Die Damen bleiben am Samstag, 11. Februar, ab 16.11 Uhr, bei der Damensitzung erst mal unter sich, ab 20 Uhr ist der Eintritt dann frei für jedermann.

Am Tag danach, Sonntag, 12. Februar, findet die Kindersitzung mit Proklamation der Kindertollität statt. Zum Weiberfest im Schwalbennest mit der Liveband Melano wird am Donnerstag, 23. Februar, ab 14 Uhr, eingeladen. Die Liveband Ilex unterhält am Samstag, 25. Februar, beim Kostümball.

Der Frühschoppen mit befreundeten Karnevalsvereinen und Ordensverleihung „Lachende Heimat“ beginnt am Sonntag, 26. Februar, um 10.30 Uhr.

Zum Rosenmontagszug wird sich am Montag, 27. Februar, um 13.30 Uhr in der Rurberger Straße aufgestellt, los geht es um 14 Uhr.

Während der After-Zoch-Party wird gegen 16.30 Uhr die Prämierung der Gruppen im Festzelt an der Maarstraße erfolgen.