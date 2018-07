Eicherscheid.

Für über 2000 Kinder und Jugendliche in der Nordeifel – und auch ein paar Dutzend Lehrerinnen und Lehrer – war am Freitag der langersehnte letzte Schultag. Vor exakt einem Jahr aber sprach alles dafür, dass der ominöse Freitag, 13. Juli, für die Förderschule Nordeifel in Eicherscheid sogar der allerletzte Schultag überhaupt und damit die Schließung bedeuten würde. Doch es kam anders.