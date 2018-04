Monschau.

Nicht nur „Achtung Baustelle!“ sondern auch „Vorsicht Kunst!“ heißt es derzeit in der Monschauer Altstadt. Die mit Absperrbaken gesicherte Kanalgroßbaustelle in der Austraße schützt Fußgänger davor in die Baugrube zu stürzen, aber selbst aufpassen muss der neugierige Gast, damit er nicht mit der Kunst zusammenstößt.