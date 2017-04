Städteregions-Fußballmeisterschaft: Grundschüler kämpfen im Finale um den Titel

Eifel.

Vor dem ersehnten Gang in die Osterferien stand für etliche Schülerinnen und Schüler in den vergangenen Tagen wieder einmal Schulfußball auf dem Stundenplan. In der Sporthalle der Sekundarschule in Simmerath kämpften am Mittwoch insgesamt neun Grundschulmannschaften um die vier Plätze in der neu konzipierten Finalrunde um die Städteregions-Fußballmeisterschaft der Grundschulen.