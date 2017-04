Imgenbroich.

Dem Stadtsportverband Monschau gehören 19 Vereine an; zehn von ihnen schickten eine Delegation zur Mitgliederversammlung in den Kaisersaal in Imgenbroich. Offensichtlich arbeitet der Stadtsportverband seit Jahren gut mit der Stadtverwaltung zusammen; der Vorsitzende, Helmut Völl, bedankte sich für einen „unkomplizierten Stil der Kooperation“.