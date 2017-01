Stadtbücherei-Katalog ist jetzt im Netz zu finden

Monschau. Unter dem Link www.bibkat.de/monschau findet jetzt jeder den Katalog der Stadtbücherei Monschau im Netz. Hier kann man stöbern, und als angemeldeter Leser auch seine Bücher und Medien bequem selbst verlängern.

Öffnungszeiten

der Stadtbibliothek Montags: 14-19 Uhr, dienstags: 11-13 und 14-19 Uhr, donnerstags: 14-19 Uhr, freitags: 10.30-13.30 Uhr. www.bibkat.de/monschau

Ausgeliehene Medien, an denen man Interesse hat, kann man vormerken lassen. Dann werden die Bücher bei der Rückgabe für den vorgemerkten Leser zurückgelegt. Ein weiterer Pluspunkt: Jeder Leser kann sehen, was er schon einmal entliehen hat.

Über diesen Katalog kann man auch an der „Onleihe“ teilnehmen. Hier kann man im Verbund der Bibliotheken in der Städteregion und der angrenzenden Kreise ebooks ausleihen.

Teilnahme an „Onleihe“

Weil die Stadt Monschau an dieser Onleihe teilnehmen wollte, wurde das Bibliothekssystem gewechselt und wurden somit die Weichen für den Katalog im Netz und die Teilnahme an „come in – Onleihe Region Aachen“ gestellt.

In der Bücherei bekommt jetzt jeder Leser die Informationen, die er braucht, um all das nutzen zu können. Jedoch freut sich das Bücherei-Team um Trixi Reichardt auch weiterhin auf Besucher und Benutzer. Weiterhin kann man natürlich Bücher, Zeitschriften, Hörbücher, Computer-CDRoms und Gesellschaftsspiele ausleihen und diese auch über E-Mail und Telefon verlängern lassen.