Roetgen - „Stadt – Land – Spielt!“: Familienstadtfest läft zum Mitspielen ein

Roetgen. Das Amt für Kinder, Jugend und Familienberatung der Städteregion Aachen lädt am Sonntag, 9. September, von 13 bis 18 Uhr zu „Stadt – Land – Spielt!“ ein. Kleine und große Spielbegeisterte können nach Herzenslust und ganz ohne Zeitdruck über 150 verschiedene Gesellschaftsspiele ausprobieren. Man kann Neues ausprobieren und Altes wiederentdecken. Kompetente Spielelotsen erklären auf Wunsch (fast) alle Spiele.

Das Familienspielefest findet im Bürgersaal der Gemeinde Roetgen, Rosentalstraße 56, statt. Der Förderverein der Gemeinschaftsgrundschule Roetgen sorgt mit Kaffee und selbst gebackenem Kuchen für das leibliche Wohl aller Gäste. Eine Anmeldung ist nicht nötig – man kann einfach vorbeikommen und mitspielen. Der Eintritt ist frei.

Die „Offline-Welt“ entdecken

„Generationsübergreifend Freizeit miteinander zu verbringen ist für alle ein großer Gewinn“, so Jugendpfleger Ralf Pauli von der Städteregion Aachen. Ihm sind diese Veranstaltungen für Familien sehr wichtig: „Miteinander spielerisch in den Wettstreit zu gehen macht unheimlich viel Spaß. Alle zusammen können die Offline-Welt wiederentdecken, und man kommt weg von der digitalen Welt, die im Alltag so viel Zeit frisst.“ Pauli hofft, dass wie im vergangenen Jahr viele Spielbegeisterte den Weg in den Bürgersaal finden.

Das beliebte Familienspielefest „Stadt – Land – Spielt!“ findet bundesweit statt. Ziel ist die Förderung des Kulturguts „Spiel“ in der Gesellschaft. Ob Brettspiel, Kartenspiel oder Würfelspiel – Besucher aller Altersklassen kommen an einer Vielzahl von Standorten zusammen, um gemeinsam einen spielerischen Tag zu verbringen.

Bereits zum fünften Mal richten das Amt für Kinder, Jugend und Familienberatung der Städteregion Aachen und die Gemeinde Roetgen die Veranstaltung gemeinsam aus.