St. Martin in Lammersdorf: Zug zieht am 6. November durch den Ort Letzte Aktualisierung: 29. Oktober 2017, 14:04 Uhr

Lammersdorf. Der Sankt-Martins-Zug findet in Lammersdorf am 6. November statt. Wie üblich erfolgt die Aufstellung ab 17.45 Uhr auf dem Gelände der Feuerwehr (Hoscheiter Straße), so dass um 18 Uhr gemeinsam gestartet werden kann.