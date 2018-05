Kesternich - St.-Hubertus-Schützenbruderschaft Kesternich lädt ein für den 31. Mai

Kesternich. Das Königsvogelschießen und Prinzenvogelschießen der St.-Hubertus-Schützenbruderschaft Kesternich findet am Donnerstag, 31. Mai (Fronleichnam), statt. In diesem Jahr findet in Kesternich keine Fronleichnamsprozession statt.

Treffpunkt ist um 8 Uhr in Uniform bei Jousten zur gemeinsamen Fahrt nach Rurberg zur Messe. Anschließend wird sich um 12 Uhr vor der Kirche in Kesternich getroffen. Gemeinsam mit dem Trommler- und Pfeiferkorps wird die noch amtierende Königin beim Brudermeister in der Schulstraße abgeholt. Gegen 13 Uhr trifft man wieder am Vereinslokal Jousten ein, wo sich zuerst mit Gulaschsuppe und/oder Erbsensuppe mit Wurst gestärkt wird.

Um circa 14 Uhr beginnt das Schießen mit den Ehrenschüssen der noch amtierenden Königin. Im Anschluss daran wird die Jugend ihre Majestät ermitteln. Dann wird der begehrte Geldvogel geschossen, wobei ein Teil des Erlöses dem Schützen zugutekommt, bei dem der Vogel fällt. Danach wird der neue König ermittelt. An dem Königsvogelschießen kann jedes Mitglied teilnehmen, der das Startgeld zum Königsvogelschuss bezahlt. Dieses beträgt zurzeit 16 Euro.

Die Ortsbevölkerung mit allen Familien mit Omas und Opas, Tanten, Onkeln und Kindern ist herzlich willkommen. Für das leibliche Wohl ist den ganzen Nachmittag mit Kaffee, belegten Brötchen und Waffeln bestens gesorgt.