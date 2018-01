Roetgen.

Kürzlich versammelte sich die Roetgener St.-Hubertus-Schützenbruderschaft in der Schießhalle am Sportplatz zur Jahreshauptversammlung. Der Erste Brudermeister, Karl-Heinz Linzenich, eröffnete die Versammlung. Neben den Berichten der Geschäftsführerin und Jungschützenmeisterin Ursula Huppertz, des Schießmeisters Borivoj Heiligmann, der Kassiererin und Schützenkönigin des Jahres 2017 Vera Cremer und der Kassenprüfer standen auch Neuwahlen an.