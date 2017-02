Sprechstunde des Hospizdienstes

Simmerath. Die Sprechstunde des Freien Hospizdienstes im Seniorenstift Seliger Gerhard neben der Eifelklinik St. Brigida in Simmerath, Kammerbruchstraße 8, findet am Freitag, 10. Februar, von 10 bis 11 Uhr statt.

Diese Sprechstunde richtet sich an Menschen, die für sich oder ihre Angehörigen zur Hospizarbeit Begleitung, Information oder Kontakt suchen. Trauernde sind ebenfalls eingeladen, diese Sprechstunde zu einem Gespräch zu nutzen. Sie kann eine hilfreiche Kontaktstelle sein, um auf dem Weg der Trauer hilfreiche Schritte zu erkennen, zu versuchen und zu schaffen.

Der Hospizdienst ist auch interessiert an Personen, die möglicherweise an Mitarbeit in der Hospizarbeit denken. Sie können einen Überblick über die Befähigung und die Praxis der Hospizarbeit erhalten. Besonders Menschen, die in der Familie bereits eine Person bis an die Todesschwelle begleitet haben, finden häufig den Weg zur Mitarbeit.

Auch individuelle Sprechzeiten

Indivuduelle Sprechzeiten zu diesen Themengebieten können auch jederzeit telefonisch unter Telefon 02473/ 8241 oder Telefon 0160/ 4869792 (Alois Goffart) vereinbart werden.